Lotte Kopecky deuxième de Paris-Roubaix : "Longo Borghini était la plus forte"

"Quand j'ai tenté d'attaquer au secteur 7, j'ai voulu hausser le rythme et créer un bon groupe de tête", a indiqué Lotte Kopecky, qui visait samedi un deuxième Monument, après son succès au Tour des Flandres.

"Après mes victoires de cette saison, j'étais prête à travailler pour mes coéquipières Chantal van den Broek-Blaak et Christine Majerus, je voulais rouler sans pression, signer une belle course. C'est ce que j'ai fait. Je me suis retrouvée en tête avec Lucinda Brand et Marta Bastianelli, et j'ai eu la consigne de ne pas rouler à fond. Mais j'avoue que je suis déçue car je me sentais bien et nous avions la course en mains. C'est vrai, Elisa Longo Borghini s'est portée à l'avant pour de bon. Elle était la plus forte aujourd'hui", conclu l’anversoise.