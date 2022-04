Procès 13-Novembre: les larmes et les excuses aux victimes de Salah Abdeslam

"Je veux présenter mes condoléances et mes excuses à toutes les victimes", continue Salah Abdeslam. "Je vous demande de me pardonner". "Je sais que la haine subsiste (...) je vous demande aujourd'hui de me détester avec modération".

Il s'adresse ensuite aux trois accusés jugés pour l'avoir aidé dans sa fuite, après les attentats, et leur demande de le "pardonner". "J'ai pas voulu (les) entraîner là-dedans". L'un d'eux, qui comparaît libre, quittera ensuite la salle les yeux remplis de larmes.

"Je sais que ce ça ne va pas vous guérir", conclut Salah Abdeslam. "Mais si ça peut vous faire du bien, si j'ai pu faire du bien à une seule des victimes, alors pour moi c'est une victoire".

"C'est tout ce que j'ai à dire", conclut-il en s'écartant du micro. Le président Jean-Louis Périès suspend l'audience. Dans la salle, pas de réaction sur les bancs clairsemés.