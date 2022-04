Dans son homélie, le primat de Belgique s'interroge : "L'humanité a-t-elle encore un avenir ?"

L’archevêque Jozef De Kesel a exprimé son indignation quant à la façon dont on a pu en arriver là et a posé des questions fondamentales : "Quand on voit ce dont l'humanité est capable et ce que les gens peuvent se faire entre eux, la question est de savoir s'il y a vraiment un avenir pour l'humanité et ce monde, un avenir humain. S'il ne sera pas toujours comme il a toujours été, si une société plus humaine et plus juste est possible, si l'homme peut-il se racheter."

"Car telle est la question, après tout : à quoi sert notre existence humaine s'il y a tant d'injustice et tant de non-sens ?"