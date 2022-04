Les liaisons FlixBus entre Bruxelles et Kiev reprennent ce lundi

Lundi à 20 h 55, un FlixBus partira de la gare du Nord de Bruxelles pour un trajet de 41 h 45 à destination de Kiev, avec un transfert à Varsovie. A partir de demain, un bus partira pour Kiev tous les jours.

Selon la compagnie de bus, de plus en plus de réfugiés retournent en Ukraine : environ la moitié de ceux qui ont quitté l'Ukraine veulent y retourner. L'entreprise veut donc rendre possible un voyage "sûr, confortable et abordable" (ndlr. Le prix est de 95€).

Un porte-parole de FlixBus a déclaré que, outre Kiev, des services sont assurés vers sept autres villes ukrainiennes, dont Lviv. On y accède par un changement à Varsovie ou à Prague.

En raison de la guerre en Ukraine, les lignes de bus avaient été suspendues. Les compagnies de bus ukrainiennes qui transportent des passagers dans le pays affirment, selon le porte-parole de FlixBus, que le passage de la frontière ukrainienne est actuellement suffisamment sûr.

Toutefois, les Affaires étrangères à Bruxelles déconseillent toujours vivement de se rendre en Ukraine. Ce dimanche, le ministère russe de la Défense a annoncé avoir bombardé une usine militaire aux abords de Kiev, alors que Moscou intensifie ses attaques contre la capitale ukrainienne.