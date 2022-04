Pâques chrétienne, Pessah juive et Ramadan musulman coïncident cette année, est-ce inhabituel ?

Les trois fêtes religieuses ont leurs différences, bien sûr, mais elles ont aussi de fortes caractéristiques communes. Tout d'abord, il y a une période d'abstinence et/ou de pénitence. Le tout est suivi d'un festin. "Toutes les trois se terminent par une grande fête, qui est précédée d'une période de repentance", ajoute Hans Geybels. "Vous avez la belle fête, le jeûne, la vie de prière intérieure, et l'attention portée aux personnes vulnérables ou dans le besoin", explique Anne Vandenhoeck à propos des caractéristiques communes.

Bien entendu, les fêtes et la période qui les précède sont également différentes. La fête chrétienne de Pâques est précédée d'un jeûne de "quarante jours". Elle commence le mercredi des Cendres (cette année le 2 mars) et se termine le samedi précédant Pâques. En réalité, la période dure 46 jours, mais les dimanches ne sont pas comptés et nous nous retrouvons avec le Carême. Le dernier dimanche avant Pâques, le dimanche des Rameaux, marque le début de la Semaine sainte. Le jour même de Pâques, les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ, trois jours après sa crucifixion.

La célébration de la Pâque juive dure 7 ou 8 jours. Dans la tradition juive, on jeûne 6 jours. Pendant la fête de la Pâque, on commémore la sortie des Juifs d'Égypte et leur libération de l'esclavage.

L'islam connaît le ramadan, une période de jeûne obligatoire pendant laquelle les musulmans pratiquants ne peuvent ni manger, ni ne boire, ni avoir des relations sexuelles entre l'aube et le crépuscule. Le ramadan dure un mois. À la fin de cette période, il y a le Fête du sucre (Aïd el Fitr), où les musulmans font la fête et donnent l’aumône.