Trois tickets de boissons offerts aux jeunes qui arrivent sobres à une soirée à Balen

Aujourd'hui les jeunes choisissent de plus en plus souvent de boire de l'alcool ensemble avant de se rendre à une fête ce qui est meilleur marché, cette consommation préalable aiderait à se mettre dans l’ambiance de la fête. Mais selon les experts, ce phénomène augmente aussi le risque de consommation excessive d'alcool. Et cela, à son tour, provoque plus de nuisances et d'agressions lors de la soirée elle-même.

La commune de Balen a voulu sensibiliser les jeunes à ce problème et a lancé la campagne "sobercoins". Les jeunes qui sont arrivés sobres à une soirée locale hier soir ont reçu un sobercoin, qu'ils pouvaient échanger à la fête contre trois tickets de boisson gratuite (alcoolisée ou non).