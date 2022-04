Une voiture sur le toit à Passendale : à l’arrivée des secours les occupants avaient disparu

Le conducteur d'une voiture a raté un virage au niveau d'une maison à la Vierde Regiment Karabiniersstraat à Passendale et s'est retrouvé sur le toit. Des témoins ont vu les occupants, un homme et trois mineurs, sortir eux-mêmes du véhicule.

Lorsqu'un automobiliste s'est arrêté pour leur venir en aide, il a été repoussé par le conducteur.

À l'arrivée des services d'urgence, le conducteur et les trois enfants avaient disparu. Le conducteur, un homme de 51 ans, pourrait être le père et être rentré à Moorslede avec sa fille aînée de 17 ans. La police est à sa recherche pour l'interroger.

La mère a emmené les plus jeunes enfants âgés de 11 et 13 ans à l'hôpital. Le plus jeune enfant serait légèrement blessé.