La Gantoise remporte la Coupe en battant Anderlecht aux tirs au but

La Gantoise décroche ainsi un billet pour le dernier tour préliminaire de l'Europa League. Incertains tout au long de la semaine, Yari Verschaeren et Sergio Gomez étaient titulaires dans les rangs anderlechtois, Majeed Ashimeru débutant lui sur le banc. Côté gantois, Hein Vanhaezebrouck pouvait aligner Vadis Odjidja et Joseph Okumu, qui étaient également incertains. Laurent Depoitre se blessait lui à l'échauffement et devait laisser in extremis sa place à Roman Bezus.

Les Buffalos se lançaient à l'assaut dès le début et alertaient une première fois Van Crombugge (photo) via Ngadeu (4e minute de jeu). Anderlecht mettait le nez à la fenêtre après les 10 premières minutes. Murillo centrait une première fois pour Verschaeren qui ne put alerter Roef (11e) et une minute plus tard le défenseur anderlechtois servait Refaelov, qui tentait sans succès une reprise acrobatique (12e). La mi-temps s'équilibrait et restait animée. Après que Bezus ait gâché deux occasions, Tissoudali remontait toute une moitié de terrain et tentait une frappe de loin qui terminait sa course juste à côté du poteau mauve (23e).