Plusieurs traditions pascales revivent en Brabant flamand après l’épidémie de corona

Pendant deux années d’affilée des processions ancestrales ont dû être annulées dans de nombreuses villes de Flandre - comme ailleurs en Belgique - en raison des restrictions sanitaires. Mais ce printemps le baromètre corona est au jaune, entrainant la levée de la plupart des interdictions. Le folklore brabançon peut donc à nouveau éclore. Tant Hakendover (Tirlemont) que Rossem (Meise) et Lembeek (Hal) ont ainsi vu le retour de leur cortège et bénédiction de chevaux et de la procession Saint-Véron ce lundi de Pâques, sous un beau soleil printanier.