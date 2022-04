Un immeuble sinistré après un incendie à Schaerbeek, 20 habitants à reloger

"Il s'agit d'un bâtiment de cinq étages avec des combles. Le feu a pris dans la cuisine du troisième étage", a expliqué ce lundi Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles, à propos de l’incendie à la rue Jacques Rayé.

"Il s'est vite propagé vers le quatrième étage étant donné que ce sont des planchers en bois partout, et vers le bardage en bois extérieur de la façade arrière du bâtiment, ainsi que par la cage d'escalier. Nous avons dû enfoncer plusieurs portes pour vérifier qu'il n'y avait plus personne à l'intérieur, mais il n'y a pas eu de blessés", a détaillé le porte-parole. "Tout le bâtiment est inhabitable, le troisième et le quatrième en raison de l'incendie, les autres étages à la suite des dégâts de fumée et des dégâts des eaux, qui se sont infiltrées dans les planchers en bois", a précisé Walter Derieuw.

"Tous les habitants ont été pris en charge par la zone de police Bruxelles-Nord et par la commune de Schaerbeek. Ils ont été conduits dans un centre d'accueil pendant les travaux d'extinction de l'incendie et devront tous être relogés. Il s'agit d'une vingtaine de personnes", a indiqué le porte-parole des pompiers de Bruxelles.