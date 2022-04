Brussels Airport : "La pénurie de travailleurs pourrait peser sur les opérations de l’aéroport cet été"

Le CEO de Brussels Airport Company parle d'une grave pénurie de travailleurs et travailleuses à l'aéroport, avec plus de 1.000 postes à pouvoir actuellement. "Cela signifie que nous connaîtrons une période vraiment difficile durant cet été, lorsqu'il y aura beaucoup plus d'activités qu'aujourd'hui, si nous éprouvons encore à ce moment-là autant de difficultés à trouver les bonnes personnes."

Les postes vacants concernent divers secteurs d’emplois, allant de serveur Horeca à bagagiste en passant par ingénieur et pilote. "On ne les trouve pas", résume Arnaud Feist (photo). "Dans le pire des cas, si par exemple nous ne trouvons pas assez de bagagistes, cela pourrait avoir des répercussions opérationnelles."

L'exploitant du premier aéroport de Belgique va faire le maximum dans les prochains mois pour recruter, en organisant notamment des salons de l'emploi. D’après le CEO, Brussels Airport procure de l'emploi, directement ou indirectement, à quelque 64.000 personnes. Le fait qu'il y ait autant d'emplois vacants est tout de même le signe que la situation s'est améliorée après la crise sanitaire, qui avait mis le secteur aérien quasi à l'arrêt. "Cela va dans la bonne direction. Nous sommes actuellement à environ deux tiers de l'activité par rapport à la période pré-corona."

Si les voyages de loisirs et vacances ont retrouvé de belles couleurs, le segment des voyages d'affaires traîne encore la patte. "La période septembre-octobre, avec traditionnellement beaucoup de voyages d'affaires, sera un test important", estime Arnaud Feist. La reprise du trafic passagers, combinée à un trafic de marchandises qui tourne bien, devrait permettre à Brussels Airport Company de renouer avec un résultat financier "légèrement positif" en 2022, après deux années dans le rouge en raison de la crise sanitaire.