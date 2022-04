La Bibliothèque royale fait revivre Toots Thielemans, qui aurait eu 100 ans fin avril

C’est ce vendredi que débutera à la Bibliothèque royale de Belgique (KBR) l’exposition immersive "Toots 100. Le son de la légende belge" en l’honneur du musicien de jazz Toots Thielemans - guitariste, harmoniciste et compositeur - né au cœur de Bruxelles le 29 avril 1922. Décédé en 2016 à l’âge de 94 ans, ce musicien qui avait joué avec les plus grands noms du jazz et possédait une réputation internationale serait devenu centenaire cette année. Réalisée sur base d'un fonds de 6.000 pièces liées à l'artiste et préservées par plusieurs institutions fédérales scientifiques dont le Musée des Instruments de Musique (MIM), l’exposition fait revivre le talent de Toots.