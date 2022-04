La Russie expulse 21 diplomates belges et 15 néerlandais

Comme les diplomates russes renvoyés de Belgique et des Pays-Bas, les diplomates belges auront deux semaines pour quitter la Russie. Ce qui signifie que les contacts diplomatiques et consulaires entre la Belgique et les Pays-Bas d’un côté et la Russie de l’autre seront suspendus. Les autres canaux de communication restent néanmoins ouverts et il y aura encore suffisamment de personnel présent sur place pour maintenir le fonctionnement des ambassades et consulats.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les renvois de diplomates pleuvent entre des pays européens et la Russie. Ce fut le cas récemment avec les Pays Baltes et la Bulgarie. Dans de nombreux cas, il s’agit d’une démarche symbolique et d’une vengeance. Dans certains cas par contre des activités d’espionnage seraient avérées.