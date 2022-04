Une espèce rare d’abeille qui fait son nid dans les coquilles d’escargots découverte à Hoegaarden

"L’Osmie bicolore est une abeille sauvage qui fait son nid dans les coquilles d’escargots vides", précisait Jef Verhoeven de l’association flamande de protection de la nature Natuurpunt à Radio 2. "Dans notre pays, on rencontre trois espèces d’Osmies, et la bicolore apparait avant tout en Wallonie. On la voit très rarement ou jamais en Flandre".

"La dernière fois qu’une Osmie bicolore a été observée en Belgique remonte aux années 1950, et c’était au sud de la Région bruxelloise. Mais en Flandre, on n’en avait encore jamais observée", souligne Jef Verhoeven.