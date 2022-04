Volet belge des attentats à Paris : le procès débute ce mardi à Haren

Le procès débute ce mardi après-midi et se poursuivra le 22 avril matin et après-midi, le 25 avril après-midi, le 26 avril après-midi et le vendredi 29 avril matin et après-midi. Il se prolongera le 2 mai au matin et les 3, 9, 10, 13, 16, 17 et 20 mai matin et après-midi. Le jugement n'est pas attendu avant la fin de l'année judiciaire. Le procès se tient dans le nouveau bâtiment de justice "Justitia", avenue du Bourget à Haren, aménagé sur le site qu'occupait auparavant l'Otan. Une nouvelle vaste salle d'audience vient d'y être aménagée, en prévision du procès des attentats à Bruxelles, qui débutera à l'automne prochain. Elle devrait déjà servir pour le procès du dossier "Paris bis" dès ce mardi, selon le parquet fédéral.

La chambre du conseil de Bruxelles a renvoyé en correctionnelle quatorze des vingt inculpés du dossier "Paris bis". Douze des quatorze prévenus, dont deux sont présumés morts en Syrie - Sammy Djedou et Youssef Bazarouj - sont soupçonnés par le parquet fédéral de participation aux activités d'un groupe terroriste, l'un comme dirigeant, les autres comme membres. Ils sont suspectés d'avoir, par un acte quelconque, même minime, participé aux attentats commis sur le sol français en novembre 2015.

Il est notamment reproché à certains d'avoir véhiculé à l'aéroport des personnes qui se rendaient en Syrie, parmi lesquelles les futurs auteurs des attentats de novembre 2015. Il est reproché à d'autres d'avoir aidé ces auteurs à se cacher avant ou après les attentats. Sammy Djedou aurait été en contact étroit avec Oussama Atar, considéré comme l'un des cerveaux des attentats à Paris et à Bruxelles. Youssef Bazarouj, quant à lui, serait devenu, en Syrie, le bras droit d'Oussama Atar et d'Abdelhamid Abaaoud, considérés comme des cerveaux des attentats à Paris. Son frère, Ayoub Bazarouj, est également prévenu dans ce dossier.

Parmi les autres prévenus figurent Mohamed Rabhioui et Soufiane Al Aroub, des proches de Mohamed Abrini, ainsi que le petit frère de ce dernier, Ibrahim Abrini. Abdoullah Courkzine et Zakaria Jaffal sont quant à eux inquiétés dans cette affaire pour les nombreux contacts qu'ils ont eus avec Abdelhamid Abaaoud. Abid Aberkane est l'un des prévenus également. Il avait hébergé Salah Abdeslam lorsque ce dernier a réussi à échapper à la police le 15 mars 2016, après la descente de police rue du Dries à Forest, où il se cachait avec Sofien Ayari et Mohamed Belkaïd.

Enfin, sont aussi prévenus Rafik El Hassani ainsi que Smaïl Farisi et Youssef El Ajmi. Ces deux derniers ont déjà été inculpés dans le dossier des attentats à Bruxelles. Youssef El Ajmi a bénéficié d'un non-lieu, mais Smaïl Farisi a été renvoyé devant la cour d'assises comme neuf autres individus. Deux autres personnes sont citées à comparaître dans ce dossier "Paris bis", mais pour répondre à des infractions étrangères au terrorisme. Meryem E. B. est soupçonné d'avoir fourni de faux documents d'identité à des personnes impliquées dans les attentats, notamment des kamikazes décédés à Paris et à Bruxelles. Lazez A. est quant à lui poursuivi pour des infractions à la loi sur les armes et à la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs.