Attention aux feux de forêt : les provinces d'Anvers et du Limbourg en code orange

L'Agence flamande pour la nature et les forêts a placé mercredi les provinces d'Anvers et du Limbourg en code orange en raison d'un risque élevé de feux de forêt, face au temps sec et ensoleillé de ces derniers jours. Le Brabant flamand ainsi que les provinces de Flandre occidentale et orientale sont, elles, classées jaune.