Dylan Teuns s'offre la Flèche wallonne et signe la 1e victoire belge depuis 2011

"J'étais parfaitement placé au pied du Mur de Huy", a expliqué Dylan Teuns. "J'ai été un peu enfermé aux 500 mètres. Je savais exactement où Valverde allait attaquer, c'était parfait pour moi car c'est au même moment que j'ai placé mon effort". Le quintuple vainqueur espagnol, Alejandro Valverde, n'a rien pu faire quand Teuns est revenu à sa hauteur et l'a dépassé à moins de cent mètres de la ligne d'arrivée.

"Je pense que le plus fort a gagné au Mur de Huy", a poursuivi Dylan Teuns. " Je pense qu'on a vu le Dylan Teuns des victoires au Tour de France, à la Planche des Belles Filles (2019) et au Grand-Bornand (2021). Je n'ai jamais été aussi fort au printemps qu'en ce moment, je suis très constant. Ma période de prédilection habituelle est l'été mais, cette année, c'est différent. J'ai rêvé de cette course, je me suis souvenu mardi que j'étais monté sur le podium de la Flèche wallonne (3e) il y a cinq ans. Mais j'y ai toujours cru, j'ai toujours pensé que je réussirais un jour".

Dylan Teuns est aujourd'hui entraîné par l'Italien Michele Bartoli. "J'aime sa façon d'entraîner qui me met pleinement en confiance " a expliqué Teuns. "J'ai été atteint par le covid après le Tour de Valence, je n'ai pu reprendre le vélo progressivement que dix jours après mon test positif. Mais nous avons travaillé dur pour revenir au niveau, pour préparer les courses qui arrivaient. J'étais déja bien revenu au Tour de Catalogne où je suis passé tout près du podium (5e de la 7e étape)".

Evoquant la deuxième place d'Alejandro Valverde, Dylan Teuns a salué la prestation de l'Espagnol, qui fêtera ses 42 ans le 25 avril. "Je pense qu'à 42 ans, je regarderai la course dans mon canapé", a expliqué Teuns. "Mercredi, j'ai pris ma chance, j'étais bien positionné dans le Mur de Huy. J'ai senti Valverde qui revenait sur moi dans la finale mais j'ai encore pu accélérer. Je n'avais pas pu répondre à son accélération dans le Mur en 2017, cette fois j'ai pu devancer le roi du Mur de Huy et j'en suis fier".

Dylan Teuns avait disputé dimanche Paris-Roubaix, un peu à sa surprise. "L'équipe m'a annoncé mercredi dernier que je passais bien les pavés et que je disputais donc Paris-Roubaix. J'ai bien roulé dans la première partie pour mon équipe mais, quand je suis arrivée dans la Trouée d'Arenberg, je me suis demandé ce que je faisais là, les jambes ne répondaient plus et j'ai mis pied à terre."

Dylan Teuns disputera Liège-Bastogne-Liège dimanche. Il évoluera aussi dans le Critérium du Dauphiné et est pré-sélectionné pour le Tour de France.