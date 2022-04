Hechtel-Eksel : une jeune fille perd la vie, percutée à vélo par un bus

L'accident s'est produit près du collège Don Bosco à Hechtel, sur le rond-point de la Dorpsstraat et de la Comansweg. La jeune fille se rendait à l'école à vélo lorsqu'elle a été heurtée et s’est retrouvée sous le bus.



Selon Eric Cenens de la zone de police de Kempenland, il s'agit probablement d'un accident lié à l’angle mort. "Le conducteur du bus a tourné à droite sur le rond-point et n'a pas remarqué qu'il y avait un cycliste à cet endroit. La jeune fille habitait dans le quartier. Le parquet a envoyé un expert en circulation pour enquêter sur les circonstances exactes de l'accident.