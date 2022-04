La Belgique plaque tournante d’antiquités volées

Après cela, la tête en bronze du musée de Jos semble avoir disparu, il n'y a pas non plus de trace des voleurs. On ignore donc ce qui est arrivée à cette antiquité pendant cette période. Ce qui est certain, c'est qu'elle réapparaît à un moment donné en Belgique. Elle a probablement été saisie à Bruxelles. Les circonstances dans lesquelles cela se produit ne sont pas claires. Est-ce lors d’une perquisition au domicile d'un collectionneur ou d'un antiquaire ? Une saisie à la douane ? Ou peut-être un contrôle de police dans un magasin d'antiquités ? On l’ignore.

Nous avons tenté de trouver une réponse à ces questions. Malheureusement, cela semble impossible, car le tribunal de Bruxelles n’a pas retrouvé le dossier. "Des enquêtes ont été menées au greffe de notre tribunal", explique la magistrate de presse Els De Breucker du tribunal de première instance néerlandophone. "Malheureusement, il n'est pas possible de savoir exactement ce qui est arrivé à cette tête de bronze."

On ne retrouve pas plus d'informations sur l'affaire auprès du ministère des finances. "Nous ne trouvons rien à ce sujet", écrit Francis Adyns du Service public fédéral Finances dans un courriel adressé à VRT NWS et à De Tijd.

Nous avons également demandé des informations auprès de l'Agence centrale pour la saisie et la confiscation des informations (COIV), mais cette piste aboutit également à une impasse. On ne sait toujours pas dans quelles circonstances la statue a été saisie.