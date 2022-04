La plus grande aire de jeux privée pour chiens sans laisse à Kruisem

À Kruisem, la plus grande aire de jeux privée pour chiens de Belgique a été ouverte. Les chiens peuvent s'y ébattre et se détendre. Dans une prairie de 1,5 hectare, les chiens et leurs maîtres peuvent se défouler. Pour les chiens, il y a un étang de baignade, une montagne, une balançoire à bascule et un tunnel. "Bientôt, il y aura aussi une grande balançoire pour chiens", déclare avec enthousiasme Marianne Boterdaele de "Spleeweide Waf en Woef". Pour les propriétaires, il y a des tables de pique-nique et une terrasse couverte pour les jours de pluie.