Le président du Conseil européen Charles Michel à Kiev

Le Belge ne s'était pas encore rendu dans la capitale ukrainienne depuis le début de l'invasion russe du 24 février dernier, au contraire de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et du chef de la diplomatie de l'UE Josep Borrell, qui avaient fait le déplacement le 8 avril. Ils y avaient rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Auparavant, la présidente du Parlement européen Roberta Metsola avait elle aussi rencontré M. Zelensky à Kiev, le 1er avril.

Le déplacement n'apparaissait pas dans l'agenda officiel de Charles Michel et n'avait pas été préalablement annoncé à la presse. Le Belge a été accueilli à son arrivée par la vice-Première ministre ukrainienne Olga Stefanishyna, en charge de l'intégration européenne et euro-atlantique. Aucun détail sur le déroulement de la journée n'a été diffusé, pour raisons de sécurité.

Dans un tweet où il apparaît sur un quai de gare, Charles Michel dit être "à Kiev aujourd'hui, au cœur d'une Europe libre et démocratique".

Volodymyr Zelensky a multiplié ces dernières semaines ses appels à l'UE à augmenter son soutien militaire à l'Ukraine et à arrêter immédiatement tout achat d'énergie à la Russie, mais le sujet reste source de désaccords entre États membres.

L'Ukraine a aussi, peu après l'invasion russe, formalisé sa demande d'adhérer à l'UE. Mardi soir, le président ukrainien a dit avoir informé la présidente de la Commission européenne de la remise par Kiev du questionnaire complété, en vue d'obtenir le statut de pays candidat à l'adhésion. Ursula von der Leyen avait transmis ce questionnaire initial lors de sa visite d'il y a deux semaines. La Commission européenne est chargée de remettre un avis sur la demande d'adhésion.