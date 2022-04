Une journée pour inciter les enfants à jouer à l'extérieur en Flandre

Cette journée a lieu chaque année car jouer dehors est tout simplement bon pour la santé. Et après, les années de confinement suite à la pandémie, la demande était encore plus forte.

Durant cette journée, on souligne l'importance de jouer dehors, de faire de l'exercice et de faire du sport. Avec toutes les nouvelles technologies : téléphones portables, tablettes et ordinateurs, consoles de jeux - il est parfois plus difficile de faire sortir les enfants et les jeunes. Et sortir fait encore plus de bien après être resté à l'intérieur pendant plus de deux ans. C'est également l'avis de Jens Danneels (CD&V), échevin de la jeunesse à Wingene, en Flandre occidentale : "Mon aîné a 8 ans et ce matin, il était impatient d’y aller".

Wingene est une commune de Flandre occidentale de 15 000 habitants, dont 4 000 enfants, soit près d'un tiers : "Nous attendons environ 500 enfants dans notre parc sportif." C'est un beau chiffre, selon l'échevin. Surtout après 2 années de covid. "En 2020, la journée des jeux en plein air n'a pas pu avoir lieu, et en 2021, il y a eu une version limitée aux terrains de jeux locaux."

Pour cette édition, la commune a donc décidé de mettre le paquet : "Il y aura des vélos, des balles tamponneuses, du kayak sur l'étang et des châteaux gonflables". La commune coopère avec un certain nombre d'associations locales, telles que le club de judo et le club de kickboxing, et bien d'autres encore. Les enfants peuvent même faire de la radio grâce à la station de radio locale. Les participants doivent payer une petite somme de 2 euros.