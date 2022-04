Joachim Coens est-il sur un siège éjectable à la présidence du CD&V ?

On cite souvent le nom du secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration Sammy Mahdi comme un successeur possible de Joachim Coens.

"Il avait été battu de justesse par Coens lors des précédentes élections à la présidence. Mais il est à présent secrétaire d'État. On dit souvent que l'on peut devenir automatiquement populaire à l'Asile et la Migration si l'on prend des décisions ferme dans ce domaine. Doit-on alors laisser sa popularité grandir là-bas ? D'autre part, il a également déclaré au Tijd qu'il était disponible pour le parti et qu'il voulait faire ce qui était utile au parti" ajoute Johny Vansevenant.