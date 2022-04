La Flandre prête à accueillir quelque 70 enfants ukrainiens de Boutcha

La banlieue de Kiev, lourdement assiégée, est devenue le symbole de l'horreur de la guerre en Ukraine au début de ce mois, après que l'armée russe y ait perpétré un véritable massacre.

Les enfants qui doivent arriver en Flandre ne sont pas des orphelins, mais des enfants très jeunes, voire des adolescents, dont les parents ont donné l'autorisation de les emmener dans des zones plus sûres. L'accueil est donc temporaire, et il semble qu'il ne durera que quelques mois. Les frères et sœurs pourront rester ensemble.

L'objectif est qu'ils se rendent en avion à Melsbroek dans les prochains jours. De là, ils seront d'abord accueillis et enregistrés collectivement, puis ils seront répartis dans différentes familles d'accueil en Flandre. Bruxelles et la Wallonie ne reçoivent pas d'enfants.