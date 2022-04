Le pavillon belge de la Biennale de Venise inauguré ce jeudi

La Belgique est l'un de ces pays participants, avec une exposition d'œuvres de Francis Alÿs, installée aux Giardini. Flandre et communauté française alternent pour proposer un pavillon. Le projet est intitulé "The Nature of the Game", et s'intéresse à l'instinct de jeu des enfants.

Francis Alÿs y présente des vidéos filmées depuis 2017, notamment à Hong Kong, en RDC, en Belgique et au Mexique.