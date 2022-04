Sophie Wilmès se met en congé de ses fonctions ministérielles 

"La vie prend parfois et malheureusement des tournants douloureux." C'est ainsi que Sophie Wilmès (MR) commence son message sur Twitter dans lequel elle annonce qu'elle se met en congé de son poste de ministre des Affaires étrangères. Une forme agressive de cancer du cerveau a été diagnostiquée chez son mari, l'Australien Christopher Stone.

"Cette difficile épreuve n'est pas sans conséquences pour ma famille, et donc aussi sur mon rôle au sein du gouvernement belge. Être ministre exige une discipline, une disponibilité et un engagement total, qui ne permettraient pas d'apporter l'aide et le réconfort dont Christopher et nos enfants auront besoin dans cette période difficile", explique-t-elle.

"C'est pourquoi, en parfaite concertation avec le Premier ministre (Alexander De Croo, ndlr) et mon parti, j'ai pris la décision de me mettre immédiatement en congé de mes fonctions ministérielles actuelles, sans indemnité", a-t-elle indiqué.

"Ceci nous donne la capacité d'envisager pleinement notre situation d'ici le courant de l'été", a poursuivi Mme Wilmès, la première femme à avoir accédé au poste de Premier ministre en Belgique, d'octobre 2019 à octobre 2020.

Selon elle, le Premier ministre proposera au roi Philippe une "réorganisation provisoire" de ses compétences au sein du gouvernement fédéral, qui seront réparties entre les membres MR de l'équipe gouvernementale.

"Je remercie d'avance le Premier (ministre) et mes collègues, David Clarinval et Mathieu Michel, qui reprendront ces matières en mon absence". C'est le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) qui prendra à son compte les responsabilités de chef de la diplomatie belge, a indiqué dans la foulée son cabinet à l'agence Belga.

M. Clarinval est ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, alors que M. Michel est secrétaire d'État à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des bâtiments, adjoint au Premier ministre.

Alexander De Croo (Open VLD) a pour sa part réagi à cette "terrible nouvelle" sur Twitter. "Énormément de courage et de force à Sophie, Christopher et leurs enfants", a-t-il indiqué.

Sophie Wilmès est mariée depuis 2009 avec Christopher Stone, de nationalité australienne. Le couple a trois enfants.