Une adaptation du décret sur les sols pour sauver la liaison Oosterweel

Le gouvernement flamand estime que le décret sur les sols a mal été interprété par le Conseil d'État et pourrait adapter le texte relatif aux sols pour faire repartir le chantier, selon le quotidien flamand.

Ce décret réglemente la manière dont les entrepreneurs doivent excaver et déplacer les sols contaminés sur leur site. Mais selon le Conseil, cela n'est pas possible parce que le sol de l'Oosterweel - fortement pollué par les PFOS de l'usine chimique voisine 3M - est une "terre usée". Selon le Conseil, Lantis ne peut donc plus effectuer de travaux de terrassement.

Selon Mme Demir toutefois, l'interprétation du Conseil est "contraire à l'intention du décret". "Cela a été écrit pour pouvoir traiter le sol de manière ordonnée et responsable. La Flandre est une région dont le sol présente une énorme quantité de pollution historique et nous ne pouvons pas tout nettoyer en une seule fois".