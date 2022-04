Une application de traduction pour faciliter les contacts dans les hôpitaux anversois

Les thèmes médicaux répertoriés dans l'application, comme la maternité ou les urgences, ont été agencés par des médecins et des infirmières du ZNA. Des interprètes professionnels ont ensuite traduit et enregistré les textes. L'application permet également d'illustrer et d'écouter des instructions.

L'ensemble est disponible en berbère, arabe, turc, russe, farsi, espagnol, bulgare, français, polonais et roumain. L'ukrainien sera bientôt ajouté. Les données échangées ne sont pas stockées et l'application fonctionne également hors ligne. Elle est donc entièrement conforme au Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Une version commerciale de l'application devrait être lancée prochainement afin que d'autres établissements de soins en Flandre puissent également l'utiliser.