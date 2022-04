L'échevine gantoise Elke Decruynaere quitte la politique, "pour raisons personnelles"

Elke Decruynaere expliquait ce vendredi en conférence de presse à Gand (Flandre orientale) avoir murement réfléchi sa décision, "déterminée par des circonstances personnelles. Une échevine, cela se remplace, mais pas une maman, une partenaire et une fille", déclarait-elle. Au conseil communal de mai, un ou une remplaçant(e) sera désigné(e).

L’échevine regrette de ne pouvoir terminer son mandat, mais elle ne parvient pas à le faire comme elle le souhaiterait. "En raison de circonstances personnelles, je ne peux travailler à 100% et veiller en même temps sur ceux que j’aime. Le destin ne nous a pas épargnés ces dernières années. Je fais le choix de me retirer, pour ne pas devoir mettre toute l’attention actuellement sur mon travail. Pour pouvoir être là où on a besoin de moi".

Elke Decruynaere aurait eu envie de poursuivre sa tâche, expliquait-elle. "Il y a encore beaucoup de beaux projets à venir. Les fêtes et les ouvertures officielles se passeront sans moi. En 2024, Gand sera Capitale européenne de la Jeunesse. Il y a assez de travail pour la personne qui me succèdera".

L’échevine démissionnaire, maman de deux enfants, se dit encore inquiète face à la pénurie d’enseignants et celle de personnel dans l’accueil à la petite enfance.