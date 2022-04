Procès : "Les risques ont été mal évalués", admet le président du cercle étudiant Reuzegom

Un deuxième ancien membre du cercle, surnommé "Janker" et chargé de dompter les "bleus", était ensuite entendu ce vendredi par le tribunal. Il étudie maintenant à l’étranger. "Les conséquences sur ma vie de ce qui s’est passé sont gigantesques. Il ne m’est plus possible de vivre normalement en Belgique. Mais ce n’est évidemment pas comparable aux conséquences sur la famille de Sanda. Je ressent une honte immense. Elle me poursuit tous les jours, elle est en permanence dans ma tête".

L’étudiant a également souligné l’importance de la tradition. "Les autres années, le baptême s’était toujours bien déroulé. Je pense qu’il nous manquait un regard sobre, par exemple pour la sauce de poisson. Je l’ai bue, moi aussi, cela faisait partie du rituel. Je n’ai jamais imaginé qu’elle pouvait faire tant de dégâts".

Il expliquait avoir tenu le rôle de "dompteur" sans savoir en quoi il consistait, parce qu’il était à l’époque un étudiant de 1e année alors que ce rôle incombe en général à un ainé. Il aurait écrit le discours de circonstance deux semaines après être devenu membre à part entière du cercle. Sa première version contenait des allusions à Hitler et des propos racistes. On lui a demandé de la réécrire, parce qu’elle était jugée exécrable. La seconde version contenait des allusions au passé de Reuzegom et promettait "une année brutalement perturbée". L’étudiant affirme n’avoir pas été pris au sérieux lorsqu’il a dit que Sanda Dia n’allait pas bien. Il n’avait pas "le pouvoir de décision, qui dépendait de l’ancienneté et de l’expérience".