Transports en commun perturbés par l’action syndicale nationale pour de meilleurs salaires

Diverses actions ont été menées aux quatre coins du pays (Bruxelles, Anvers, Gand, Namur, Charleroi et Liège notamment) tout au long de la journée, le front commun syndical voulant rappeler son opposition à la loi de 1996 sur la formation des salaires, accusée de "verrouiller" le pouvoir d'achat dans un contexte d'inflation galopante et de prix de l'énergie et de l’alimentation exorbitants. Ce sont avant tout les sociétés De Lijn et la Stib qui ont enregistré des perturbations, avec seulement la ligne de métro 1 et une vingtaine de lignes de bus et trams en circulation à Bruxelles. En Flandre, 40% des bus et trams De Lijn ne roulaient pas. Environ 500 membres des syndicats CSC, FGTB et CGSLB se sont réunis ce vendredi matin devant le siège de la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), à Bruxelles, pour réclamer davantage de liberté dans la négociation des salaires.