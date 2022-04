Les couronnes commémoratives pour les soldats deviennent plus écologiques

La Commission des sépultures de guerre du Commonwealth, qui entretient dans quelque 150 pays les tombes et monuments datant de la Première et la Deuxième Guerres mondiales, vendra dorénavant à Ypres (Flandre occidentale) des couronnes commémoratives plus écologiques. Les couronnes seront ainsi fabriquées dans des matériaux naturels, comme les rameaux de saule. Fini le plastique, par exemple.