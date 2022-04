La commission d'enquête flamande sur les crèches démarre sur le constat d’un manque criant de personnel

"Pour le moment j'ai 30 inspecteurs et un responsable d'équipe", ce qui correspond selon Karine Moykens (photo) à un peu plus de 21 équivalents temps plein (ETP). Ce nombre ne permet pas d'inspecter tous les lieux d'accueil dans les délais prévus, a admis la responsable, qui explique que son département WVG (pour "Welzijn, volksgezondheid en gezin", soit "bien-être, santé publique et famille"), est pris dans une logique d'économie de personnel. "C'est une décision politique, nous ne pouvons que décider où ces économies vont se faire. J'ai décidé que ce ne serait pas chez les inspecteurs. Tout inspecteur qui part est remplacé", a-t-elle affirmé.

Actuellement, le département est en cours de recrutement de trois inspecteurs, ressort-il de son témoignage. Et la demande de personnel supplémentaire a été relayée au niveau politique, mais le gouvernement a réagi négativement à la demande d'ajout de 18 ETP en juin 2020, pour des questions d'économie, a encore expliqué Moykens.