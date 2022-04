Le chanteur Arno, icône de la musique rock belge, s’en est allé

Arno, de son vrai nom Arnold Charles Ernest Hintjens, était né à Ostende le 21 mai 1949. Sa première apparition sur la scène musicale remontait 1969, lors d'un festival d'été ostendais. Entre 1972 et 1975, il faisait partie du groupe Freckle Face. Puis il forma un duo avec Paul Decouter au sein du groupe Tjens Couter en 1975. Vers 1977, Arno et Decouter formèrent TC Bland en compagnie de Ferre Baelen et Rudy Cloet. La formation devenait TC Matic en 1980, lorsque Serge Feys les rejoignit aux claviers. Le groupe sortait son premier album en 1981.

Ensemble, ils composaient plusieurs titres phares comme "Elle adore le noir" ou "Putain putain". Arno se lançait dans une carrière solo en 1986 avec un premier album à son nom, et essentiellement en anglais. Il sortait en 1988 un second album, "Charlatan" dans lequel il reprenait "Le Bon Dieu" de Jacques Brel. En 1991, on retrouvait le chanteur eu sein de la formation Charles et les Lulus à l'occasion d'un album. Entouré de Roland Van Campenhout et d'Adriano Cominotto, il reprenait des classiques du blues.

En 1993, Arno revenait à sa carrière solo et sortait "Idiots savants", qui comprend la fameuse reprise de la chanson d'Adamo "Les Filles du bord de mer". Le chanteur - qui avait notamment suivi une formation comme cuisinier, à la demande de ses parents - se tournait vers le cinéma en 1996. Il jouait un maître-nageur homosexuel dans le film du réalisateur belge Jan Bucquoy, "Camping Cosmos".