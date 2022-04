Arno : un livre de condoléances ouvert à l'Hôtel de ville de Bruxelles

En outre, "dès 18h30 la Grand Place de Bruxelles résonnera encore au son de ses plus belles chansons", a poursuivi le socialiste bruxellois. Le chanteur Arno est décédé ce samedi 23 avril. Il luttait contre un cancer du pancréas depuis la fin de l'année 2019. Il allait avoir 73 ans dans un mois.

Un registre de condoléances, physique et en ligne, a aussi déjà été ouvert à Ostende (Flandre occidentale) à l'annonce du décès du rockeur. Il se trouvera au centre culturel De Grote Post et sera accessible dès ce dimanche et jusqu'au 30 avril de 12h à 20h.

Ostendais de naissance, Arno Hintjens résidait à Bruxelles depuis les années 80 et fréquentait assidûment le quartier de la place Sainte-Catherine à Bruxelles. Le chanteur avait été fait citoyen d'honneur de la capitale.

"Putain putain, il nous manque déjà...", avait déjà réagi Philippe Close samedi soir, en clin d'œil à l'un des titres les mieux connus de l'artiste.