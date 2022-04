Des chercheurs peuvent prédire quand se déclenchera une forme rare d'Alzheimer précoce

Des chercheurs du Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) et de la KU Leuven ont trouvé un moyen de prédire avec précision quand une personne sera atteinte d'une forme rare et précoce d'Alzheimer, qui se transmet génétiquement. Les scientifiques des instituts gantois et louvaniste ont en effet découvert une corrélation entre des fragments de bêta-amyloïde, une protéine présente dans le cerveau et l'âge auquel se déclenchent les symptômes.