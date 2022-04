Le CD&V se veut un "parti populaire du centre", avec un nouveau logo

Le CD&V n’obtient pas de très bons résultats dans les sondages d’intentions de vote, admettait son président Coens (photo) au Journal télévisé de VRT NWS. La direction du parti fait également l’objet de spéculations, à l’extérieur comme à l’intérieur du parti. Joachim Coens promet des améliorations.

"Aux membres de notre parti qui doutent - et il y en a, je le sais - je voudrais dire que l’heure la plus sombre vient juste avant le lever du soleil". Et Joachim Coens de poursuivre: “Il y aura cette année de toute façon des élections pour la présidence du CD&V. Mais il n’est pas question aujourd’hui de ceux qui sont candidats ou non à cette présidence. Il s’agit de faire sentir aux militants que nous voulons aller de l’avant".

Le CD&V veut attirer "l’homme ordinaire" à nouveau vers le parti de la famille en plaidant en faveur d’un impôt minimum pour chaque entreprise, l’augmentation des allocations familiales et une première maison à prix abordable, sans droits d’enregistrement.