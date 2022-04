Le géant bruxellois Toots sort à l’occasion du centenaire du jazzman Thielemans

L'exposition immersive "Toots 100. Le son de la légende belge" se tiendra du 22 avril au 31 août à la Bibliothèque royale de Belgique (KBR). Elle a été réalisée sur base d'un fonds de quelque 6.000 pièces liées à l'artiste et préservées par plusieurs institutions fédérales scientifiques dont le Musée des Instruments de Musique. "Le fil rouge est le son de Toots, plus précisément les sons de Toots, puisqu'il était un grand harmoniciste, mais aussi un grand guitariste, un grand siffleur et plus anecdotiquement un accordéoniste", a expliqué Hugo Rodriguez, co-curateur de l'exposition pour le KBR.

"Notre but c'est de lever un coin du voile sur le mystère de ce son si singulier, mais en même temps si diversifié", grâce à des archives sonores, des instruments, une partie biographique ou encore des témoignages.