Podium belge pour Liège-Bastogne-Liège : Evenepoel devance Hermans et Van Aert à l’arrivée

L'échappée matinale de Liège-Bastogne-Liège s'est composée en plusieurs temps pour regrouper 11 coureurs: les Français Bruno Armirail, Fabien Doubey et Paul Ourselin, le Danois Jacob Hindsgaul, l'Espagnol Pau Miguel, l'Italien Marco Tizza, le Luxembourgeois Luc Wirtgen et les Belges Sylvain Moniquet, Harm Vanhoucke, Baptiste Planckaert et Kenny Molly. L'avantage des fuyards était de 6:30 après 110 kilomètres de course. L'écart est resté stable jusqu'au cap des 100 derniers kilomètres, l'enchaînement des difficultés faisant fondre progressivement l'avantage du groupe de tête. L'échappée matinale s'est réduite à 6 coureurs, Armirail, Moniquet, Vanhoucke, Ourselin, Doubey, Wirtgen après la côte de Stockeu, à 75 kilomètres de l'arrivée.

Une chute collective s'est produite dans le peloton à 62 kilomètres de l'arrivée. Plusieurs coureurs en vue sont tombés, notamment Uran, Bardet, Julian Alaphilippe. Le champion du monde français a été contraint à l'abandon et emmené en ambulance, d'autres ont été retardés, comme Valverde, Madouas, Mohoric, Van Aert, Pidcock. Le peloton s'est reconstitué en partie après le Col du Rosier, à 56 km de la ligne, alors que les six hommes de tête conservaient un avantage de près de 3 minutes. L'Espagnol Mikel Landa (Bahrain Victorious) a étiré le peloton sur une série d'accélérations dès la côte de Desnié, alors que l'avantage des échappées passait sous les deux minutes.

Le groupe de tête a explosé dans La Redoute, à 30 km de l'arrivée, Armirail passant seul au sommet de la côte avec un léger avantage, alors que Remco Evenepoel lançait une attaque puissante (photo) en tête de peloton pour s'intercaler derrière les derniers fuyards du matin qu'il reprenait l'un après l'autre. Evenepoel, a repris Armirail à 21 kilomètres de l'arrivée, alors que le peloton accusait un retard de 30 secondes. L'écart était passé à 37 secondes au pied de la Roche-aux-Faucons où il allait vite lâcher Armirail et se retrouver seul en tête à 14 kilomètres de l'arrivée.

Plusieurs relances, dont celle de Dylan Teuns, ont été lancées dans la contre-attaque à 10 kilomètres, sans effet sur Evenepoel qui conservait plus de trente secondes d'avance. Le jeune Belge a tenu bon jusqu'au bout des 257,1 kilomètres du jour pour s'imposer en solitaire sur le Quai des Ardennes où il a remporté la plus belle victoire de sa carrière, après ses succès au Tour de Belgique, au Tour d'Algarve, au Tour de Pologne, au Tour de Burgos et au Tour de San Juan, ainsi qu'à la Brussels Classic et qu'à la Classic San Sebastian.

Il a devancé Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert) et Wout van Aert (Jumbo-Visma) à l’arrivée. Le dernier Belge vainqueur à Liège était Philippe Gilbert, en 2011. Le dernier triplé belge dans la Doyenne remontait à 1976 avec la victoire de Joseph Bruyère devant Freddy Maertens et Frans Verbeeck. En 2022, Evenepoel s'était imposé au Tour d'Algarve dont il avait remporté la quatrième étape, ainsi que dans la première étape du Tour de la Communauté de Valence.