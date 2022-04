Son et image: la dernière session d’Arno pour Radio 1

Le 12 janvier dernier, le chanteur, auteur et compositeur ostendais Arno Hintjens (72 ans) signait son retour à la scène - après une longue convalescence pour son cancer du pancréas et les nombreux mois de confinement et mesures sanitaires imposés par le Covid-19 - avec une session d’enregistrement pour la première chaine radio de la VRT. Une session exclusive.