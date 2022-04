Un premier cas de mystérieuse hépatite infantile en Belgique

L'institut scientifique de santé publique Sciensano a confirmé l’information donnée par l’OMS à propos du premier cas signalé en Belgique et s'attend à d'autres cas possibles, dans les semaines à venir. "Il s'agit d'un cas de maladie hépatique aiguë chez un enfant qui est similaire aux cas observés au Royaume-Uni", a expliqué le virologue Steven Van Gucht (photo). La majorité des cas ont été identifiés au Royaume-Uni. Il y a encore beaucoup d'incertitudes.

"Nous ne savons pas s'il y a une cause commune. On a trouvé de l'adénovirus dans les selles, mais ça pourrait aussi être une coïncidence. L'adénovirus est très fréquent chez les enfants. Nous avons demandé aux médecins de signaler également d'autres cas possibles. Il est très probable qu'il y aura plusieurs autres cas dans les semaines à venir. Cela correspond à nos attentes", a commenté le virologue, samedi soir.

On ignore encore la cause de cette mystérieuse maladie du foie, a ajouté Steven Van Gucht. "De plus, nous ne savons pas encore s'il existe une cause commune, et encore moins si elle aurait été provoquée par un virus. Nous en sommes encore au stade de la recherche". Le virologue estime qu’il est encore trop tôt pour être inquiet. "Ce ne sera peut-être pas nécessaire".