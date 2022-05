Affaire Sanda Dia : Le procès interrompu pendant quelques jours

B. P., l'un des membres du cercle étudiant Reuzegom qui comparaît devant le tribunal correctionnel de Hasselt pour la mort de l'étudiant Sanda Dia lors d'une épreuve de baptême en 2018 à Vorselaar (province d'Anvers), est revenu sur son propre baptême. "Aussi stupide que cela puisse paraître, à la fin, vous êtes fier d'avoir passé votre baptême", a-t-il affirmé.

Les rituels subis par Sanda Dia n'étaient pas neufs. B. P. a également subis ces épreuves au sein de Reuzegom, dont celle d'ingurgiter des petits poissons vivants avant de se faire vomir en buvant de l'huile de poisson.

Le baptême de B. P. a lui aussi mal tourné, a-t-il fait savoir devant le tribunal. Il n'est pas parvenu à régurgiter le poisson et a donc bu d'énormes quantités d'huile de poisson. "J'ai aussi connu des états d'inconscience lors de mon année de bleu." Le jeune homme pensait que cela était dû à une hypothermie.

Contrairement à Sanda Dia, il a pu rapidement récupérer près du feu de camp et son baptême s'est même poursuivi, ce qui a fait réagir la présidente. Et lui de répliquer: "tu sais que cela va être dur. Aussi absurde et stupide que cela puisse paraître, on est finalement fier d'avoir passé le baptême."

Mais pourquoi B. P., présent à Vorselaar la nuit des faits, a-t-il infligé à une autre personne ce que lui-même n'avait pas apprécié quand il a dû le subir, a demandé la présidente. "Je me pose moi-même cette question", a-t-il commenté.