Alexander De Croo félicite Emmanuel Macron pour sa réélection

"Je me réjouis de poursuivre le travail mené en commun, au Conseil européen et au sein du groupe Renew Europe", écrit le libéral.

Selon Alexander De Croo, "la France n'a pas seulement fait le choix d'un pays fort dans une Europe forte. Elle a également misé sur des valeurs démocratiques, les valeurs de Lumières, mue par une foi profonde dans le progrès de chaque être humain et soucieuse de donner à chacune et chacun - quel que soit son parcours ou ses origines - des chances équitables."

"Plus que jamais, toutes les forces démocratiques doivent s'unir contre les extrêmes", ajoute le Premier ministre qui conclut son courrier sur l'Europe. "Dans les semaines et les mois à venir, une tâche énorme nous attend : celle de protéger le pouvoir d'achat des citoyens, de prendre en main la sécurité sur notre continent et d'ancrer le leadership économique de l'Europe dans ce monde nouveau."

Emmanuel Macron a été réélu dimanche à la présidence de la République avec environ 58,5 % des voix face à Marine Le Pen (environ 41,5%) selon les premières estimations, une nette victoire tempérée par le score inédit de l'extrême droite et une abstention élevée (28%).