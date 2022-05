Assassinat à Beveren : deux des jeunes suspects seront renvoyés devant une juridiction pour adultes

La victime avait été attirée dans le parc par trois suspects, mineurs au moment des faits, via l'application de rencontres Grindr. Le plus jeune avait 16 ans à l'époque et est originaire de Kieldrecht (Flandre orientale), tandis que les deux autres avaient 17 ans et sont respectivement originaires d'Anvers et de Verrebroek (Flandre orientale).

Les deux aînés sont désormais majeurs. Tous trois s'étaient rendus à la police après les faits. Les juges de la jeunesse d'Anvers et de Termonde avaient décidé de les placer dans le centre fermé d'Everberg avant de les diriger vers d'autres institutions. Le suspect le plus jeune s'est ensuite enfui en septembre de l'institut pour mineurs de Wingene avant d'être finalement interpellé dans un hôtel de Blankenberge.