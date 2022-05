Jan Jambon au Luxembourg pour une visite axée sur le spatial et les fintechs

Jan Jambon (N-VA) emmène dans sa suite une délégation d'une quarantaine d'entrepreneurs de la section anversoise de l'organisation patronale flamande Voka, qui souhaite s'inspirer de l'exemple luxembourgeois pour innover, a-t-on indiqué lundi dans son entourage.

L'objectif de cette visite est de rapprocher la Flandre et le Luxembourg sur le plan économique.

Le Grand-Duché mise depuis plusieurs années sur les technologies spatiales et les fintechs, deux secteurs en pleine croissance. Jan Jambon a notamment rendu visite lundi au hub fintech Lhoft (pour "'Luxembourg House of Financial Technology").

Il doit se rendre mardi à Betzdorf, une localité située entre la ville de Luxembourg et la Moselle, et qui abrite le siège de la Société Européenne des Satellites (SES), le premier opérateur de satellites commerciaux au monde.

Le Luxembourg a également été le premier pays européen à avoir adopté, dès 2017, une loi autorisant l'exploration et l'utilisation des ressources de l'espace. Ce texte permet aux entreprises établies dans ce pays de moins de 600.000 habitants d'extraire et de s'approprier des ressources spatiales, comme des métaux, des hydrocarbures ou de l'eau.

"Le Luxembourg veut devenir le hotspot européen de la nouvelle course à l'espace", a déclaré l'ancien ministre de l'Économie Etienne Schneider, l'un des principaux instigateurs de la politique spatiale grand-ducale, à l'adresse de la délégation flamande lors d'une rencontre à l'ambassade de Belgique.

"On ne peut pas complètement comparer le Luxembourg à la Flandre, mais il y a effectivement des similitudes", a précisé le porte-parole de Jan Jambon. "Le pays n'est pas non plus très grand, a une économie ouverte, est situé au centre de l'Europe et, comme la Flandre, il s'appuie sur l'innovation. Il y règne un climat propice aux affaires", a-t-il ajouté.