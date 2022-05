Le gouvernement fédéral lance un "brainstorm national" pour préparer une potentielle réforme de l’Etat

"On a une grande expérience en Belgique des réformes de l'Etat mais souvent la question qui est posée n'a pas de lien avec les élections qui ont précédé. Et ce qui est frustrant, c'est que les discussions se déroulent dans une salle au fond d'un château, et quand on sort avec une solution des mois plus tard, on se demande: c'était quoi le but finalement? Aujourd'hui, nous voulons associer les citoyens, nous les appelons à porter leurs voix. On connaît l'expression: si vous ne vous occupez pas de politique, la politique s'occupera de vous", a expliqué le Premier ministre, Alexander De Croo (Open VLD), entouré des ministres des Affaires institutionnelles, Annelies Verlinden (CD&V) et David Clarinval (MR), et du secrétaire d'Etat à la Digitalisation, Mathieu Michel (MR).

Les thèmes proposés tournent autour du rôle du citoyen, des droits fondamentaux, de l'organisation des autorités, du fonctionnement du parlement et du gouvernement ainsi que des élections. Ils ont été définis par un comité scientifique. A chaque fois, ils sont précédés d'une notice d'information et deux questions sont posées: comment feriez-vous cela et pourquoi choisissez-vous cela?