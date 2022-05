Les élections présidentielles en France sont-elles le prélude du prochain scrutin en Belgique ?

En France, le parti socialiste ne représente plus que 1,5% des voix et les libéraux de centre-droit Les Républicains n'atteignent plus les 5%. L'électorat français s'est donc déplacé vers les extrêmes, et en Flandre les partis flamands du centre à savoir le CD&V et l’Open VLD l’ont bien noté.

Ici, les partis du centre obtiennent encore environ 10 % dans les sondages, mais là aussi, le mouvement de baisse est amorcé depuis longtemps. Dans un passé lointain, lorsque les démocrates-chrétiens flamands se qualifiaient encore de parti du peuple, ils obtenaient des scores élevés. L'actuel CD&V est nostalgique de cette époque, et lors d'un congrès samedi dernier, il s'est approprié un nouveau slogan : "Du et pour le peuple". Le caractère du logo du CD&V, a également été rafraîchi.

Le CD&V espère, comme d’autres partis avant lui, que des nouveaux slogans et des symboles rafraîchis feront revenir les électeurs. Un nouveau président qui communique mieux pourrait aussi y contribuer, murmure-t-on dans les couloirs du parti.

Il semble que le CD&V veuille accélérer ses élections présidentielles, avant la date prévue de décembre, et qu'il souhaite un candidat de consensus, pour éviter une lutte interne. Cependant, il n'y a toujours pas de consensus sur le nom de ce candidat de consensus, et donc par définition il y a une lutte interne.

L'Open VLD a également tenu un congrès le week-end dernier, avec la même intention que le CD&V. Rafraîchir le contenu devrait faire revenir l'électeur. Les libéraux flamands ne doivent plus chercher leur figure de consensus : personne ne conteste la position du Premier ministre Alexander De Croo, même s'il ne ramène pas les électeurs au parti pour le moment.

Le Premier ministre De Croo a ensuite lancé le nouveau slogan officieux des libéraux - "radicalement au centre" - tandis que les membres approuvaient des propositions visant, entre autres, à réduire le nombre de communes flamandes de 300 à 100 par le biais de fusions. Et donc, ici aussi, la question se pose : cela va-t-il faire revenir les électeurs ?