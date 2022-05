Un facteur victime de deux accidents en 15 jours dans la même rue à Machelen-aan-de-Leie

Veerle Van Mierlo, porte-parole de BPost : "Il s'agit d'une personne qui a récemment rejoint notre entreprise. Nous allons maintenant chercher à savoir s'il a des problèmes personnels ou des problèmes de santé. Je peux déjà vous dire que dans les deux cas, ce n’est ni un problème de drogue ni d’alcool. Mais nous allons devoir examiner comment cela a pu se produire."

Selon les riverains, l'homme se serait endormi lors du premier accident. On ne sait pas encore si c'est exact et si c'est la raison de l'accident. Veerle Van Mierlo ne veut pas non plus anticiper l'enquête : "Je tiens vraiment à souligner que la sécurité et le bien-être de nos employés passent avant tout. C'est un cas exceptionnel, donnez-nous la chance d'enquêter."