Affaire Sanda Dia : entre 18 et 60 mois de prison ferme requis à l'encontre des 18 prévenus

L'huile de poisson, dont la quantité excessive consommée par la victime serait à l'origine de sa mort, n'était considérée jusque-là par les comitards que comme un ingrédient de bleusaille comme un autre. "Il y avait un faux sentiment de sécurité. Chacun de nous avait subi un traitement similaire à l'époque de son baptême. Mais nous ne savions pas quelles conséquences il pouvait y avoir en cas de surdose d'huile de poisson", selon S. J.

Après les prévenus, les deux anciens bleus qui avaient pris part à l'épreuve avec Sanda Dia, ont décrit dans l'après-midi les conditions difficiles dans lesquelles s'était déroulée cette activité de bleusaille. Pour l'un d'eux, V. D., le froid était tellement insupportable qu'il a accepté de se faire uriner dessus par les comitards. Il a précisé que Sanda Dia ne s'était pas senti trop mal après la fameuse épreuve des petits poissons, mais que deux minutes environ après être revenu dans le puits, son état s'était considérablement dégradé. "Il était tout à fait clair que Sanda n'en pouvait plus", a ajouté V. D.

Le troisième bleu, C. M., a tenu une version similaire. Il a précisé que les bleus avaient reçu de nombreux seaux d'eau sur eux. "Une quinzaine, je pense", a-t-il dit. Il a toutefois déclaré qu'il n'était pas question de mauvaises intentions de la part des comitards. "Je n'ai jamais ressenti qu'ils voulaient nous faire du mal", a-t-il dit. Tout s'est passé de manière volontaire, a-t-il confirmé.

À la fin de l'interrogatoire, le père de Sanda Dia s'est soudainement levé. C.M. avait déclaré que, selon lui, il avait été traité le plus sévèrement des trois. "Alors pourquoi mon fils est-il mort ?", a voulu savoir Ousmane Dia. "Je suis plus grand et plus armé que lui. Et j'ai triché beaucoup plus. Je pense que l'honnêteté de Sanda a entraîné sa mort", a répondu le témoin.