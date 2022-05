Les communes de Wingene et Ruiselede, en Flandre occidentale, veulent fusionner

"À partir de 2025, on parlera de la commune de Wingene, laquelle sera composée de trois sous-communes : Wingene, Zwevezele et Ruiselede", précisait le bourgmestre Lieven Huys (CD&V) de Wingene. La commune fusionnée comptera plus de 20.000 habitants : soit 9.000 à Wingene, 6.000 à Zwevezele et plus de 5.000 à Ruiselede. Le bourgmestre soulignait que la fusion de Wingene avec Zwevezele remonte à 1977.

Wingene et Ruiselede détailleront davantage le processus de fusion dans les mois à venir. La décision de principe de fusionner sera prise à l'automne 2022. D'ici la fin 2023, les conseils communaux des deux entités prendront une décision finale de fusion. Dans une dernière étape, après l'approbation du gouvernement flamand, la nouvelle commune sera un fait le 1er janvier 2025. "Nous prévoyons aussi une implication des citoyens et du personnel communal", indiquait la bourgmestre de Ruiselede, Greet De Roo (RKD).